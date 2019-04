Glenn: hanno vinto Tottenham e Barça. Ma soprattutto, il mio cavallo Tudor

C iao, amici di Corner!

Prima di parlare di calcio, vi voglio raccontare che sono molto contento per un altro sport. Sapete che a me piacciono tanti sport, e che tra questi ho una grande passione per le corse dei cavalli, tant’è che da tempo sono impegnato direttamente in questo mondo. Adesso il mio cavallo si chiama Tudor Kronos, e mi ha regalato una grande gioia.