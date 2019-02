C iao, amici di Corner!

I miei giri per l’Europa sono in una piccola pausa, adesso. Sono arrivato a Bergamo dopo le due partite di Champions League, giusto il tempo di cambiare la valigia e poi ripartire subito perché dovrò commentare Manchester United-Liverpool. Poi, come vi avevo raccontato due settimane fa, andrò qualche giorno a riposare a Tenerife, prima di un nuovo tour de force.