Glenn: Kjaer è un vero leader in campo. I danesi felicissimi di vederlo all’Atalanta

C iao, amici di Corner!

Mercoledì sera ero in Svezia, a un evento che abbiamo organizzato per promuovere la linea alimentare che, come sapete, da tanti anni curo con il marchio che porta il mio nome. Eravamo nel ristorante di un ippodromo, tra buon cibo e cavalli. Cinquecento persone hanno partecipato, sono stato veramente molto contento. La cosa divertente è che ero diviso tra le varie attività e... la partita dell’Atalanta, perché continuavano a venirmi ad aggiornare sulla partita, ed ero felicissimo di sapere che andava bene, e che alla fine si è vinto.