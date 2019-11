Glenn: ma il Var non doveva togliere le polemiche? E invece sono più di prima...

C iao, amici di Corner.

Vedo e sento ancora grandi polemiche attorno agli arbitri, e all’utilizzo della tecnologia. Vi ho già scritto in passato cosa ne penso, e ve lo ripeto rapidamente. Io credo che la tecnologia sia utile, applicata al calcio, a risolvere i casi in cui l’errore sia «chiaro ed evidente». Su quei casi in cui i dieci migliori arbitri del mondo, chiamati a esprimersi, sarebbero tutti d’accordo. E’ gol o non gol, per esempio? Penso che su questi casi il Var sia utilissimo e su questi casi 10 arbitri su 10 sarebbero d’accordo nel definire la soluzione. Su tutto il resto, purtroppo, il Var non sta risolvendo. Vedo situazioni di fuorigioco discusse sulla spalla. Ma dico: dove comincia la spalla? E poi: devi proprio prendere il frame giusto, quel decimo di secondo in cui la palla si stacca dal piede. Perché se prendi il frame successivo, magari l’inizio della spalla a quel punto è in fuorigioco... Capite bene che siamo all’eccesso, e invece di semplificare si complica, e invece di togliere di mezzo le polemiche, finisce che aumentano. Fine del mio pensiero sul Var, che non mi piace nemmeno tanto parlarne.