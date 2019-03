Glenn: «Manchester, mai vista una vittoria più incredibile»

C iao, amici di Corner!

E pensare che per questo turno di Champions avevo anche insistito per andare a vedere Real-Ajax, perché avevo la sensazione che lì sarebbe potuto succedere qualcosa di incredibile. Ma non ho convinto i miei responsabili, e sono dovuto andare a vedere Dortmund-Tottenham, che dopo l’andata era una sfida ormai segnata. Va beh, a Dortumund il primo tempo è stato stupendo, il Dortmund ha giocato come doveva, con squadra offensiva e già messa in campo con l’idea di attaccare, ma di attaccare con la testa.