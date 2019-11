Glenn: Mourinho al bivio, ora o mai più. E l’Atalanta? Dinamo da battere, poi si vedrà

C iao, amici di Corner!

La notizia di questi giorni è il ritorno in pista di Josè Mourinho, che ha animato un po’ le cronache, “ferme” alle partite delle Nazionali. Beh, devo dirvi che questo rientro di Mou mi incuriosisce un po’. Ma prima, devo dirvi quanto mi dispiace che il Tottenham e Pochettino si siano separati. Sapete che io seguo da vicinissimo il calcio inglese, e Pochettino secnodo me è un ottimo, ottimo allenatore. Con questa squadra ha fatto veramente bene, chiaro: non ha vinto niente, ma l’ha portata in una finale di Champions senza avere il budget delle squadre veramente big. Ha saputo ottenere dai suoi giocatori il massimo, pur senza avere quegli innesti, quei campioni che davvero fanno fare il salto di qualità. Forse nell’ultimo mercato avrebbe davvero avuto bisogno di qualche cambiamento, per portare un’aria nuova nello spogliatoio. Ma insomma, il Tottenham sappiamo bene quanto ha investito anche nello stadio nuovo, lui li ha sempre portati in Champions… Certo, adesso in Premier è in difficoltà, ma è sempre stato corretto, non ha mai detto una parola sulla società… davvero mi dispiace e bisogna togliersi il cappello di fronte ai suoi risultati. Ma ora arriva Mourinho, e vi spiego perché mi incuriosisce.