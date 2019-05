C iao, amici di Corner.

Lo so cosa state pensando: volevate la Coppa Italia. E vi assicuro: la volevo anche io. Ho tifato, ho sofferto davanti alla tv. E come voi, sono dispiaciuto tantissimo per com’è andata a finire la partita. Però, amici atalantini, dobbiamo essere orgogliosi di questa serata. L’Atalanta in finale di Coppa Italia, 20mila e più bergamaschi che sono andati a Roma, tutta la città in piedi per questa squadra...