Glenn: «Sì, potremo qualificarci. E io commenterò un match col City»

C iao, amici di Corner.

Come tutti voi anche io ho seguito giovedì pomeriggio il sorteggio di Champions che per la prima volta ha visto anche l’Atalanta dentro quelle bellissime urne. Non ero a Monte Carlo, ma ho seguito tutto e devo dire che forse un risultato migliore di questo non si poteva sperare. Capisco chi diceva che anche andare a Barcellona o a Madrid sarebbe stato incredibile, ma fidatevi, che io ci vado sempre: il City oggi è una delle massime espressioni del calcio mondiale, e che l’Atalanta incontri una squadra così importante è una cosa che mi riempie di grandissimo orgoglio.