Glenn suona la carica. «Atalanta, via la tristezza. Si perde, ma non è finito niente»

A mici, cosa sono quei musi lunghi che sento fin qui, da Bergamo? Lo so, vi aspettavate un altro esordio in Champions League, avevate fiducia nell’Atalanta, e non dico che avevate torto. Ma ve l’avevo detto: la squadra più «scarsa» della Champions League è comunque una squadra fortissima., e la Dinamo Zagabria ha messo in campo tutte le sue qualità. Io ero a Parigi per Psg-Real Madrid di cui vi parlerò dopo, qualcosa ho visto della partita. Non abbastanza per azzardare giudizi, ma comunque posso dirvi qualcosa.