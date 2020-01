Glenn torna capitano: Gasp e i leader alzino la voce, per la Champions non si possono sprecare punti

C iao, amici di Corner.

In questi giorni ho riflettuto un po’ sulla situazione dell’Atalanta, per concludere, come tutti voi, che è stato un vero, grande peccato aver perso questa partita con la Spal. Perché quando le cose vanno bene, io amo dire che vittoria porta vittoria. Perché aumentano le sensazioni positive, ti senti in grado di fare tutto, di cogliere ogni risultato. Invece se ne perdi una e poi un’altra… allora le sensazioni cambiano, e sconfitta porta sconfitta. Questo è il rischio che vorrei che l’Atalanta evitasse in questo momento.