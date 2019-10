Glenn: vi racconto il City, e Guardiola. E una piccola idea per provarci davvero

C iao, amici di Corner!

Sto finendo un periodo di tranquillità qui a Tenerife, in attesa di ripartire per uno dei tour de force che già conoscete. Partirò da qui per andare in Inghilterra, dove commenterò Manchester United-Liverpool, che sapete, in Premier è una partita sentitissima, forse la più sentita in assoluto. Poi volerò quasi certamente a Istanbul, per Galatasaray-Real Madrid in programma martedì, mentre mercoledì sarò a San Siro, per Inter-Borussia Dortmund. Ora però voglio parlarvi del City.