C iao, amici di Corner.

In questi giorni ero a Bergamo e ho avuto l’occasione di vedere le partite dell’Atalanta contro l’Inter in campionato e contro la Fiorentina in Coppa Italia. Cosa posso dirvi: alla fine, non ha torto Gasperini quando dice che se si deve uscire da qualcosa, meglio uscire dalla Coppa Italia. Chiaro: uscire non fa mai piacere, e penso che anche a Firenze si potesse vincere nonostante una partita certo non brillantissima, però vi invito a fare qualche riflessione.