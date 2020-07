Goleade, tutti i dati dell’Atalanta. Bayern irraggiungibile, ma in Europa solo a Bergamo si sono segnati 7 gol

I numeri dicono che non c’è più da stupirsi se l’Atalanta segna tre, quattro, cinque o sei gol. È quasi normalità. Come contro il Brescia, nonostante le assenze di Gollini, Toloi, Freuler, Hateboer, Gomez e Ilicic. Non è cambiato nulla e la squadra di Gasperini ha dato prova, per l’ennesima volta, di cosa è capace. A Parigi sono avvisati. Inutile dire che ormai non si può parlare di Atalanta come una delle squadre più forti in Italia, ma bisogna allargare il discorso a livello europeo. Soprattutto per quanto riguarda i numeri di un attacco capace di segnare 93 gol in 33 partite: la media è sempre più vicina ai 3 ogni 90 minuti. Ma tante di queste reti sono arrivate grazie alle goleade segnate in stagione. I nerazzurri hanno chiuso già 8 partite siglando 4 o più gol, un risultato che a livello europeo hanno raggiunto solo Bayern Monaco, Paris Saint-German, Borussia Dortmund, Barcellona e Manchester City. Ora è più chiaro a quale club elitario del calcio europeo appartiene l’Atalanta? Quello delle grandissime, quello in cui giocano attaccanti come Lewandowski, Neymar, Haaland, Messi e Sterling, giusto per citarne solo uno per ogni squadra che ha fatto meglio di quella nerazzurra in questa stagione. Veniamo ai numeri in dettaglio.