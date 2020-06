Accordo allungato: Tamèze resta ancora in prestito. E così potrà diventare atalantino a tutti gli effetti

L a Lega non decide, l’Atalanta sì. Ieri l’assemblea dei club di serie A ha deciso di... rinviare ogni decisione, sia sui prestiti da adeguare al finale di stagione che sulle gare da trasmettere in chiaro. Ma il club nerazzurro ieri ha trovato l’accordo con i francesi del Nizza, il club da cui Adrien Tamèze è arrivato a Zingonia a gennaio. Il prestito è stato prolungato di due mesi, con le condizioni in essere spostate dal 30 giugno al 31 agosto. Se Tamèze entro fine stagione arriverà a 8 presenze per l’Atalanta scatterà l’obbligo di riscatto: 6 milioni al Nizza e il centrocampista francese diventerà nerazzurro. Da qui al 2 agosto Tamèze dovrà quindi entrare in campo 6 volte in 13 gare, altrimenti dal 1° settembre tornerà un giocatore del Nizza. Dato che l’Atalanta dovrà disputare 13 gare in 43 giorni e si ripartirà con i cinque cambi a partita, il colored – nelle gerarchie quarto mediano per due posti – probabilmente avrà parecchi chance di dare il suo contributo. Tamèze – che ha già un accordo con l’Atalanta fino al 2024 – ora si giocherà le sue chance.