I eri mister Gasperini ha definitivamente aperto il mercato. In conferenza ha ribadito i suoi concetti chiave: rosa che deve restare ristretta, in difesa non è emergenza (tradotto vuol dire che gli basta un giocatore...), in attacco è fondamentale avere delle alternative. E con questo – nel giorno in cui mancano Zapata, Ilicic e Gomez – il tecnico ha evidenziato che ci sono i sostituti Duván (Muriel) e del Papu (Malinovskyi), ma non quello di Ilicic. Infatti lui chiede quel tipo di attaccante.