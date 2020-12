Atalanta, 21 punti dopo 13 partite: superata la media di Gasperini (che poi, in primavera, di solito accelera)

C he sorpresa, questa Atalanta: per conquistare i 7 punti auspicati per le 4 gare di campionato in programma dopo l’impresa di Amsterdam – Fiorentina, Juve, Roma e Bologna – sono bastate le prime tre uscite. La squadra è già salita a 21 punti e manca la partita di domani sera dal Bologna, che a questo punto i nerazzurri affronteranno al meglio dal punto di vista emotivo: la squadra sta bene di gambe e di testa e la classifica adesso può solo migliorare. Ricordiamo – i numeri servono per leggere la realtà – che nelle quattro stagioni con Gasperini in panchina i nerazzurri dopo le prime 13 partite (tante ne avranno giocate domani notte) avevano nell’ordine 25, 16, 18 e 22 punti. La media è di 20,25 punti a campionato e per questo eravamo arrivati all’obiettivo 21 punti, il primo possibile sopra la media del quadriennio. Ma a questo punto, con la gara di Bologna da giocare, si può addirittura andare oltre.