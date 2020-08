D opo aver conquistato, con Gasperini, il 4°, il 6°, il 3° e di nuovo il 3° posto in A, come si può migliorare questa Atalanta? La risposta razionale è: deve crescere il gruppo dei 14-15 titolari di movimento. E lì, vista la rosa attuale, c’è posto solo per delle eccellenze. Che impongono impegni economici significativi.