Atalanta al bivio: la settimana della scelta tra Miranchuk e Ilicic. E Gosens, se partisse, risolverebbe il dilemma

Ma in una settimana sono cambiate molte cose. Prima è venuta meno la disponibilità di Ilicic, e i tempi del suo rientro in gruppo (magari anche vicini...) non sono preventivabili. Poi l’altra sera si è infortunato Miranchuk, che ha cominciato a toccarsi il flessore a metà del primo tempo e si è bloccato a metà del secondo. L’entità dell’infortunio sarà stabilita nella migliore delle ipotesi dopodomani, ma ora sarà meno facile cederlo: torna tra due settimane o tra 40-50 giorni? E non solo.