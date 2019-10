T ra i tanti record stabiliti da Gian Piero Gasperini alla guida dell’Atalanta il meno ricordato (chissà perché...) è sicuramente quello dei punti conquistati in casa. La prima squadra di Gasp (quella di Caldara, Gagliardini, Kessie) ha chiuso il 2016/17 al 4° posto finale con 72 punti in classifica, 40 dei quali conquistati a Bergamo: 12 vittorie (altro record), 4 pareggi e 3 ko, 31 gol segnati altro record, superato però nel maggio scorso: 36 reti fatte in casa) e 18 presi.