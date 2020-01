Atalanta, dopo il record di Kulusevski i ricavi del mercato salgono a 241 milioni. Tutti i conti

L a premiata ditta funziona, nonostante la mancanza di feeling: da quando c’è Gian Piero Gasperini ad allenare i giocatori scelti da Giovanni Sartori l’Atalanta ha registrato 241 milioni di introiti in tre anni e mezzo. Sette sessioni di mercato – da Gagliardini nel gennaio 2017 a Kulusevski quattro giorni fa – hanno trasformato la società nerazzurra in un esempio di gestione virtuosa. Kulusevski quindi non è solo la miglior cessione nella storia dell’Atalanta (44 milioni; l’acquisto più oneroso è Zapata: 24 milioni alla Samp). È anche la chicca di mercato di una società-modello ormai per tutto il calcio europeo.