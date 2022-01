Atalanta, la lista Covid e quel posto da liberare per Boga. Il Green pass? In un mese l’avrà tutta la squadra

E allora avanti, con la stagione condizionata da partite non giocate in base a criteri diversi, altre giocate con assenze di rilievo da una parte e dall’altra, altre ancora con una delle due squadre in emergenza totale. Tipo l’Udinese in Udinese-Atalanta 2-6, o l’Atalanta in Atalanta-Inter 0-0 e – probabilmente – Lazio-Atalanta di stasera all’Olimpico.