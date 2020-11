Atalanta, le conseguenze di questo tour de force inedito. Poi le regole sui cambi: a Crotone non c’è stato errore tecnico

C’ era anche il presidente Antonio Percassi ieri mattina di buon ora a Zingonia, quando gli emissari dell’Uefa si sono presentati al Centro Bortolotti per i tamponi a tutto il gruppo squadra in vista della sfida al Liverpool di domani. Tutto come da copione, certo, ma squadra, staff e dirigenti tutti presenti alle 9 non è una consuetudine. Naturalmente è stata anche l’occasione per fare il punto dopo la vittoria di Crotone, buona per la classifica ma non per i guai che ha portato a mezza squadra. A proposito del successo in Calabria, il primo allo Scida (ma era solo la 2 a gara giocata in A) nella storia dell’Atalanta, ribadita la differenza di valori tra le due squadre gli interrogativi riguardano tutti l’atteggiamento troppo soft che prima in fase conclusiva (nel primo tempo) e poi come atteggiamento (nella ripresa) ha caratterizzato la prova dei nerazzurri.