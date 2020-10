Atalanta, le pagelle del mercato, e tutti i conti. Più scelta, età scesa. Ma niente giovani del vivaio in squadra

C omplimenti a proprietà e dirigenti: l’Atalanta è più forte. E un mercato di così alto livello non ha precedenti nella storia del club. Tutti i big sono stati confermati, già questo merita un brindisi. E Gasperini ora ha più alternative tra cui scegliere, con le seconde scelte vicine alle prime. Inoltre la rosa è stata ringiovanita con innesti, e l’operazione di ieri Diallo (Traore)-Manchester United (si ipotizzano 30 milioni, la verità la scopriremo più avanti) è semplicemente irrinunciabile. Complimenti vivissimi. Ora i dettagli. Tra i pali si è saliti da 3 a 4 portieri, perché l’infortunio di Gollini ha indotto il club a tenere in organico Carnesecchi. Se poi Gollini tornerà in tempi brevi a gennaio è chiaro che uno tra Carnesecchi e Sportiello andrà a giocare. Ma per ora così si è più coperti. Poi la difesa, dove l’Atalanta è più forte. All’organico della stagione scorsa è stato aggiunto Romero, affidabile in Serie A e gradito al tecnico. Il reparto è salito da 5 a 6 giocatori per 3 posti in campo. Bene.