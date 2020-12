Atalanta, ora un altro tour de force per arrivare a Natale. 7 punti sotto l’albero per non perdere il treno europeo

E ora solo il campionato: firmereste per 7 punti nelle ultime 4 gare dell’anno da giocare nei prossimi 11 giorni? Da oggi il calendario recita: Fiorentina in casa, Juventus fuori, Roma in casa e Bologna in trasferta, ammesso e non concesso (soprattutto per l’Atalanta, visti i risultati stagionali) che il tema casa e fuori abbia un senso in questo calcio a porte chiuse nel quale la spinta dei tifosi è un miraggio. Ma questo è, e allora restiamo al campo. I nerazzurri sono attesi da due big e da due squadre diciamo di metà classifica (anche se la Fiorentina per il momento sta facendo fatica) prima della finta sosta di Natale, quando in realtà per tutti sarà impossibile andare oltre i 4-5 giorni di riposo. Guardate il calendario: ultima gara dell’anno il 23 dicembre, prima uscita del 2021 domenica 3 gennaio. È scontato che le squadre riprenderanno gli allenamenti tra lunedì 28 e martedì 29 dicembre (quindi saranno 4 o 5 giorni di libertà...), perché poi gennaio sarà un altro mese dai ritmi mozzafiato, come quelli tenuti in questa prima parte della stagione. E il 23 dicembre saranno tre mesi.