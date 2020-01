Caldara ha firmato. Tutti i conti dell’operazione: ecco perché è un grande affare

A llora: l’Atalanta prende Mattia Caldara dal Milan in prestito senza obbligo di riscatto (tra 18 mesi) e cede Musa Barrow al Bologna in prestito con obbligo di riscatto (tra 18 mesi) al Bologna. Tutto a condizioni economiche equivalenti. Nel giugno 2021 i Percassi riceveranno dal Bologna un bonifico che gireranno al Milan. Beh, il sospetto è che ci sia qualcosa che non funziona più bene, nel calcio in cui dominano i conti. E prima o poi anche noi puristi dovremo prenderne atto: il mercato è sempre meno generato da pure necessità calcistiche e sempre più condizionato da esigenze (nel caso dell’Atalanta da fortune) di bilancio.