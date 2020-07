Champions, cosa succede se Napoli e Roma vincono le Coppe: un motivo in più per superare l’Inter (e magari la Lazio)

S e Napoli e Roma vinceranno Champions ed Europa League la quarta del campionato non giocherà la prossima Champions ma «scivolerà» in Europa League. E tutte le italiane ammesse alla Champions partiranno dai gironi eliminatori: non sono previste «retrocessioni» ai playoff. I risultati del fine settimana che hanno spinto l’Atalanta verso la Champions 20/21 (meno male...) al contempo hanno anche avviato una serie di discussioni sui posti riservati alle singole nazioni nelle due coppe europee per la prossima stagione. Ad alimentarle norme molto chiara e la loro molto improbabile applicazione. Ma portate in grande evidenza dalle speranze di due ambienti – il mondo Napoli e il mondo Roma – che, persa la futura Champions sul campo (sono a -15 che valgono -16 dall’Atalanta...), sognano di entrare nel primo torneo europeo per club per altre vie.