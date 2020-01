Ciao Coppa, è il male minore. Evitato il rischio di un esagerato tour de force

D opo la finale (2019) e la doppia semifinale persa con la Juventus (2018), nella stagione delle meraviglie l’Atalanta esce dalla Coppa Italia alla prima partita. La gara unica di mercoledì ha mandato la Fiorentina (2-1) ai quarti con l’Inter (tra 15 giorni a San Siro). A Bergamo è rimasto lo stupore per un’eliminazione magari imprevista, ma che a conti fatti possiamo considerare il male minore. Perché l’alternativa era uscire tra due settimane a San Siro contro l’Inter, e sarebbe stato peggio. O, ancora, giocare le due semifinali (andata e ritorno con la vincente di Napoli-Lazio) la settimana prima della doppia sfida al Valencia in Champions. E lì già c’è un calendario di A molto complicato: prima dell’andata di Champions c’è Atalanta-Roma e prima del ritorno in Spagna c’è Atalanta-Lazio.