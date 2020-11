Covid, i positivi dell’Ajax e i (possibili) riflessi sugli equilibri di classifica del girone di Champions dell’Atalanta

I l Liverpool o l’Inter, era la domanda. Potendo scegliere, con chi fare punti nelle prossime due gare? In Champions o in campionato? Ma la novità di ieri ha eliminato tutti i dubbi: meglio fare punti in Europa. A dirlo sono i guai sanitari che hanno ufficialmente coinvolto l’Ajax, cambiando le carte in tavola e forse anche gli equilibri del girone. Stasera la squadra di Ten Hag (che per oggi ha convocato solo 17 giocatori) giocherà in Danimarca, dal Midtjylland, senza diversi big (Onana, Klaassen, Gravenberch, Tadic) bloccati a casa dal Covid (sarebbero stati rilevati 11 casi in società). Chiaro che un’emergenza del genere rischia di condizionare i «lancieri» e la loro prova. E, a cascata, anche la classifica, favorendo l’Atalanta.