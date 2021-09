O ggi si va a scuola di calcio: alle 13 a Zingonia l’anteprima in Youth League, alle 18,45 in viale Giulio Cesare rivali svizzeri in Champions. Ci sarà da imparare, non è mai successo. Dopo aver trovato (tra Europa League e Champions) il calcio di Inghilterra, Francia, Cipro, Germania, Bosnia, Israele, Danimarca, Croazia, Ucraina, Spagna e Olanda, ecco un nuovo confronto, col football svizzero.