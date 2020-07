Dov’è il vero Caldara? Gioca più di tutti, ma che errori col Brescia. Ma all’Atalanta serve il difensore che ricordiamo...

I responsi di Atalanta-Brescia 6-2 lasciano pochi dubbi. La superiorità dell’Atalanta-due è stata in discussione un quarto d’ora a inizio gara, poi è diventata un monologo. Gasp ha fatto riposare tanti titolari, ha regalato un tempo a Colley, l’esordio stagionale a Piccoli, l’esordio assoluto a Bellanova e Czyborra. E in una gara dall’esito ampiamente prevedibile (e previsto), sono arrivate anche chiare indicazioni sui singoli. In positivo e in negativo. Partiamo dalle brutte notizie. Caldara ha sbagliato l’approccio alla partita, Czyborra s’è regalato un esordio da dimenticare. E se per il tedesco si può dire che non può essere il pasticcione visto l’altra sera (sarà stata l’emozione?), il tema Caldara va posto.