M a cos’è successo, ieri pomeriggio, a Zapata? Stando ai soliti rumors che arrivano da Zingonia l’attaccante colombiano si è allenato per tutta la settimana con i compagni, ha parlato due volte con mister Gasperini ed è stato tra i protagonisti dell’allenamento di ieri.

Sotto la pioggia Duván è rimasto in campo dall’inizio alla fine dell’ultimo vero allenamento prima della Juventus. Ma poi il bomber non è stato inserito nell’elenco dei convocati. Cosa sia successo esattamente in quel frangente, in quell’oretta trascorsa dalla fine dell’allenamento alla pubblicazione sul sito ufficiale dell’elenco dei 23 convocati (tra i quali ci sono 4 «primavera») non è dato saperlo.