Ecco il piano B, proposto da Galliani: se non si riparte, due tornei nell’anno solare

E se la proposta Galliani - viste le complicazioni che stanno sorgendo ovunque in Italia e in Europa - meritasse riflessioni serie e decisioni conseguenti? L’Adriano più noto del calcio italiano - già di certo promosso in B col Monza di Berlusconi - da più di un mese sostiene una tesi alternativa alla fretta della serie A. Inutile ripartire adesso senza sicurezza - sostiene Galliani - meglio cambiare le tempistiche del calcio: questo campionato si può concludere tra settembre e novembre 2020. Poi vacanze lunghe a cavallo di Natale e i prossimi due tornei da giocare nell’anno solare. Da gennaio a novembre sia nel 2021 che nel 2022, con pause estive modulate sulle diverse realtà geografiche (in Russia non è come in Italia). Tutti comunque con l’obbligo di chiudere i campionati entro ottobre 2022, perché poi dal 21 novembre al 18 dicembre si giocheranno i Mondiali 2022 in Qatar. E queste date sono certe.