Gli spettatori col Valencia, quelli con l’Inter e il Malines. Uno su 3 a San Siro? Che storiella

M a il Valencia vale più del Malines? E questo oltre al record di spettatori è anche il record di paganti? Partiamo da qui. Ad Atalanta-Inter 1-1 del 16 settembre 1984 secondo i tabellini dell’epoca (sono passati ormai più di 35 anni...) assistettero «45 mila spettatori circa, di cui 25.695 paganti e 17.731 abbonati». Siamo a 43.426 persone: fino a mercoledì era il record di presenze. Poi, nell’intervallo della gara col Valencia, in tribuna stampa è arrivato il dato ufficiale della partita: 45.792 spettatori totali, di cui 42.058 paganti. Gli altri 3.734 spettatori sono gli ospiti Uefa, dato del tutto in linea con un evento di queste dimensioni. E questi ospiti Uefa non pagano: vanno divisi dagli altri.