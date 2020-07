C on la Champions 2020/21 praticamente in tasca, il tema principale nel mondo Atalanta adesso sta diventando il possibile, nuovo record di punti. Al quale è probabilmente legato anche il piazzamento finale: 4° o 3° posto? La corsa è sull’Inter, adesso terza a +4 sui nerazzurri bergamaschi e attesa a Bergamo il 2 agosto, per l’ultima partita della stagione. Non sarebbe male giocarla con in palio il 3° posto in classifica.