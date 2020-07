La crescita di Barrow, lo spazio al Bologna e qui. Ma per 18 milioni, chi non lo avrebbe venduto?

E ccone un altro liquidato troppo in fretta da Gasperini. Battuta scontata dato che oggi arriva Musa Barrow (e Orsolini...), nella partita dopo Pessina, in quella prima di Kjaer, e due gare prima di Kulusevski e Cornelius. Ora - ribadito che i meriti di Gasp sono così evidenti da fargli meritare almeno un’acclamazione quotidiana - sarebbe facile dire che nessuno è infallibile (a maggior ragione nel calcio), ma in questa sede è più corretto provare a ragionare di calcio. E il punto di partenza, quando tu hai di fronte un’Atalanta come quella attuale, dev’essere: ma tutti questi giocatori avrebbero avuto spazio in questa squadra? Oppure il loro livello è di visibilità dove giocano oggi ma sarebbe stato da seconde o terze linee nella squadra attuale di Gasperini?