La diagonale di Serina: gli obiettivi di stagione e i costi (troppi) di Laxalt

I l domandone, con l’avvicinarsi del campionato, riguarda gli obiettivi. Dopo un 4°, un 7° e un 3° posto, dove può arrivare l’Atalanta col gruppo confermato e addirittura migliorato nelle possibili scelte? Migliorare il terzo posto è probabilmente impossibile, perché le grandi non possono sempre sbagliare stagione, perché ripetersi sui livelli della stagione scorsa non sarà facile e – soprattutto – perché il cammino in Champions League costerà per forza qualche punto in campionato. Anche se a Gasperini non manca certo la possibilità di fare turnover. E anche se si parte con il vantaggio di essere più avanti di quasi tutte le avversarie per un’intesa e meccanismi di gioco ben rodati. Da oggi vedremo se si riuscirà a sfruttare questo possibile punto di forza.