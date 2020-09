La Lazio, l’Atalanta e quella rivalità ormai acerrima. Stavolta sia «solo» una partita

L azio-Atalanta da un po’ di tempo a questa parte è diventata un florilegio di veleni. Via via che la partita è cresciuta d’importanza e i valori delle squadre di sono avvicinati (per la crescita dell’Atalanta), l’immagine di Claudio Lotito è cambiata. Il patron della Lazio da leader delle provinciali che non vogliono cedere alle pretese delle big si è trasformato in un avversario diretto. Anche perché nel frattempo Luca Percassi è diventato consigliere di Lega e il peso del club nerazzurro (anche come riferimento delle provinciali) è vistosamente cresciuto.