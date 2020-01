La tristezza dei bergamaschi, i meriti della Spal, e un po’ di ragioni per sorridere comunque

I punti persi l’altra sera in casa con l’ultima in classifica (tra l’altro già battuta sul suo campo) danno fastidio al mondo bergamasco essenzialmente per due ragioni. Primo: all’andata l’Atalanta ha vinto con cinque delle ultime sei in classifica (e con Sassuolo, Spal, Brescia e Genoa in trasferta...), chiaro che iniziare il girone di ritorno perdendo in casa con il fanalino di coda non è certo piacevolissimo. Ma anche mister Gasperini nel dopogara ha riconosciuto i meriti della Spal. Dato che i fatti lo confermano, perché l’Atalanta ha sì creato più occasioni (e le ha sbagliate), ma per il resto la Spal ha fatto benissimo, perché non renderle onore. Pensate alle prestazioni di Lecce, Brescia e Genoa nelle sfide ai nerazzurri: tutte hanno fatto molto peggio degli estensi. Quindi, per questa partita, giù il cappello di fronte alla Spal. Lo merita.