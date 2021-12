L’Atalanta e Boga, la «diagonale»: l’arma in più per la Champions, se rispetta le attese e si affida a Gasperini

I grandi club cercano rinforzi: tutti, senza distinzioni (tranne l’Inter, forse). Ma tutti, senza distinzioni, non possono spendere: i rinforzi dovranno arrivare gratis, i bilanci non permettono investimenti veri. C’è quanto basta per pagare gli stipendi. Nella compagnia c’è però un club di provincia che opera col buonsenso: investe quando gli altri non lo possono fare.