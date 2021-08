L’Atalanta e il problema inatteso del campo disastroso. Soluzione rapida, si valuta il rifacimento totale

L a situazione è talmente grave che non può essere seria. E infatti a quanto pare sarà risolta a giorni. O comunque in tempo per Atalanta-Fiorentina di sabato 11 settembre (sì, di sabato: l’anticipo è scontato dato che poi martedì 14 ci sarà l’esordio in Champions dal Villarreal).

Il tema, ovviamente, è il manto erboso (si, erboso...) del Gewiss Stadium, sabato risultato talmente malmesso da sembrare quasi uno scherzo. Ma ora a quanto pare sarà rifatto. Con il Bologna campo allentato, ovunque scivoloso al punto da rendere precario l ’equilibrio di chi ci corre sopra, con le zolle che si alzano già solo a guardarle. E addirittura marrone alla vista, come se l’erba (l’ex erba...) fosse addirittura marcia. Davvero un disastro totale.