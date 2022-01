L’Atalanta, gli infortuni e il Covid: Zapata recuperi con calma. A Roma con 2 trasferte (una per chi non ha il green pass)

I l pareggio che sa di vittoria con l’Inter è ancora qui, ma tre temi già tengono banco, pensando alla Lazio. Nell’ordine la difesa del 4° posto perché poi ci sarà la sosta, l’obbligo per l’Atalanta di organizzare due trasferte parallele e contemporanee per i vaccinati e i non vaccinati, l’opportunità di evitare la trasferta a Zapata, per evitargli il viaggio in Sudamerica per gli impegni della Colombia.