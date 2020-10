L’Atalanta, il dibattito sullo scudetto e le 20 giornate di Gasperini che non chiudono la porta

G asperini di nuovo sorprendente, in campo e fuori. Anzitutto sorprendente e determinante per il secondo successo esterno in due turni di campionato. Che ha portato anche la sua vittoria n. 100 in 190 gare da allenatore dell’Atalanta. Il tecnico nerazzurro ci ha ormai abituati al suo ruolo «attivo» nella costruzione delle fortune nerazzurre: non si limita a costruire la squadra, poi è decisivo nel modellarla fino ai dettagli, nell’adeguarla alle necessità di ogni singola gara. Perché Gasp gioca cercando sempre l’uno contro uno a tutto campo, ma è indubbio che la sua attenzione ai dettagli ormai va oltre.