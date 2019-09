L’Atalanta, il Papu, e De Zerbi che resta fermo (è sopravvalutato...)

L’ obiezione del giorno dopo è ai pochi contenuti calcistici proposti nel commento a Sassuolo-Atalanta 1-4. Il problema è che il confronto non ha offerto grandi spunti calcistici perché il Sassuolo proprio non l’ha giocato. Attenzione, a fine campionato gli emiliani saranno a metà classifica, hanno valori che li porteranno a togliersi delle soddisfazioni. Ma con l’Atalanta non hanno giocato, così come l’Atalanta nella notte-choc di Zagabria. Ingiudicabili. Di conseguenza cautela anche nell’esaltare l’Atalanta, che nell’occasione ha trovato avversari comodi. Già domenica con il Lecce sarà peggio.