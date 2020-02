Ma è più importante vincere stasera o col Valencia? La logica porta con sé la risposta

I n quattro giorni due partite specialissime: la grande occasione di ipotecare il futuro nell’eccellenza del calcio europeo e la prima delle due sfide che mettono in palio l’ammissione tra le elette: le prime otto squadre d’Europa. Cioè la Roma per avvicinarsi alla Champions che verrà, in attesa del Valencia per giocare da protagonisti tra le prime 16 della Champions in corso. L’Atalanta in 112 anni di storia non era mai arrivata a questa dimensione, e per il mondo nerazzurro è già complicato viverla nel modo giusto. Appuntamenti di questa dimensione sono di per sé dei premi, non una questione di vita o di morte. Mai come in questa occasione il risultato sportivo comunque vada sarà per entrambe le partite positivo.