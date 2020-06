Ma l’esordio più giusto era Atalanta-Sassuolo, per le vittime del Covid. Invece così sorride solo Lotito

I eri, come ad ogni vigilia di campionato se non è fuori città per lavoro, Antonio Percassi s’è presentato a Zingonia per seguire la seduta di rifinitura. E la notizia è che il presidente – la regola della settimana è volare basso e lasciare il gruppo tranquillo – non ha parlato con la squadra. Una chiacchierata con mister Gasperini, incontri di cortesia con i dirigenti (c’era anche Luca), la sua proverbiale stretta di mano a tutti i giocatori mentre rientravano negli spogliatoi e via a Bergamo. Chissà se con i suoi collaboratori Percassi ha parlato anche dello sgarbo subìto da Bergamo e dall’Atalanta. Perché che ieri sera la Serie A sia ripartita da Torino-Parma e non con Atalanta-Sassuolo è un torto evidente alla tragedia che abbiamo vissuto. Da persone perbene, verrebbe da dire: lasciamo perdere, sono ben altri i problemi. Ma a furia di comportarsi da persone perbene poi ci si ritrova con gli equilibri di potere sbilanciati a favore di interessi di parte.