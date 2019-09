Mercato Atalanta, il bilancio di Serina. Big rimasti, nuovi di lusso: voto 9

D ue obiettivi centrati, ora mille sogni da realizzare. Bergamo può brindare all’Atalanta e alla chiusura del calciomercato: difficile fare molto meglio di così. Torniamo al 27 maggio scorso, il giorno dopo la conquista della Champions. Gli obiettivi erano due: confermare tutti i titolari, aumentare il numero di possibili titolari. Oggi, primo giorno dopo la chiusura del mercato (finalmente...) i fatti dicono che tutti i titolari sono rimasti e che il numero di possibili titolari è salito dai 14 della stagione scorsa ai 16 attuali. Che potranno diventare 17 se il brasiliano Arana si dimostrerà competitivo per la fascia sinistra. In pratica in organico Kjaer sostituisce Mancini e in organico sono state inserite due primissime scelte: Malinovskyi e Muriel.