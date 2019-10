Ora due scontri diretti con Napoli e Cagliari. Facciamo i conti: quanti punti?

I n serie A, dopo 9 turni (un quarto di campionato), il ruolino delle squadre è questo: la Juventus è ancora imbattuta (9 partite); Atalanta e Cagliari non perdono da 7 gare; Lazio, Napoli e Roma non perdono da quattro. Queste sono sei delle prime sette squadre in classifica. Manca l’Inter, battuta dalla Juve tre partite fa. E tutte queste sei squadre, nel loro recente periodo di imbattibilità, hanno pareggiato due volte. Perché all’inizio i pareggi erano un’eccezione (solo 7 in 5 giornate), ma negli ultimi tre turni sono più che raddoppiati: 11 in 3 giornate. Si è saliti da 1,5 a quasi 4 pareggi per ogni turno.