Pasalic, che exploit. E a giugno sarà atalantino, con 15 milioni (ma vale già di più)

I l simbolo della crescita che Gasperini garantisce a gran parte dei giocatori che allena adesso è Mario Pasalic. Il centrocampista croato a 24 anni sta arrivando a livelli di rendimento mai raggiunti prima. Cresciuto come fenomeno nell’Hajduk Spalato, preso dal Chelsea a 19 anni e prima mandato a giocare in prestito in 4 nazioni diverse (Spagna, Francia, Italia – al Milan – e Russia), Pasalic è a Bergamo dall’estate 2018.