Pasalic ha battuto Kessie: ecco uno dei simboli del trionfo sul Milan

I l giorno dopo è andato tutto come previsto: povero Milan, è messo malissimo. E via con i processi. A tutti i livelli. Molta meno considerazione - e a ben guardare sembrata soprattutto doverosa - è stata «concessa» all’Atalanta. Le prestazioni nettamente sopra la media dei nerazzurri sono quasi date per scontate: l’Atalanta è così. Normale.