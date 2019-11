Primi ragionamenti di mercato: servirà un difensore. E giovedì sapremo di Ilicic

U n difensore che possa giocare titolare da portare in organico; i giovani che non hanno spazio da mandare a giocare, sostituendoli per non ridurre troppo l’organico. A 45 giorni dall’apertura del mercato di gennaio (trasferimenti dal 2 al 31 gennaio 2020) di partenza sono due le strade da percorrere per l’Atalanta che si vuol giocare il ritorno in Europa. E questo a prescindere da dove saremo a fine dicembre e a fine gennaio, come dice il d.t. Sartori nell’intervista pubblicata su L’Eco di Bergamo. Perché è vero che ritrovarsi il 31 gennaio con 17 gare di A da giocare è una cosa e aggiungerci una doppia semifinale di Coppa Italia e un doppio impegno in Europa (se ti qualifichi) è altro.